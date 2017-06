Borse europee: avvio in rialzo, oggi prendono il via i negoziati Brexit

Valeria Panigada 19 giugno 2017 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per le Borse europee, in scia ai guadagni dei listini asiatici questa mattina con la piazza azionaria di Tokyo che ha chiuso in rialzo (Nikkei +0,62% sopra i 20.000 punti). In avvio Francoforte sale dello 0,92%, Londra guadagna lo 0l,92% e Parigi addirittura oltre 1 punto percentuale. In una giornata povera di spunti macro, gli investitori guardano al contesto internazionale, con l'avvio delle negoziazioni sulla Brexit tra Gran Bretagna e Unione europea, mentre nella notte Londra è stata colpita da un nuovo atto terroristico. Intanto in Francia il secondo turno delle elezioni legislative di ieri ha confermato la vittoria di Emmanuel Macron. Il suo partito En Marche ha conquistato la maggioranza assoluta in Parlamento, conferendo al neo presidente francese la forza per governare.