Borse europee: avvio in moderato rialzo, Londra sulla parità. Oggi la Bce

Valeria Panigada 19 gennaio 2017 - 09:07

Partenza in lieve rialzo per le Borse europee, in scia ai guadagni della piazza di Tokyo che ha incassato un +1% dopo le parole di Janet Yellen che hanno spinto al rialzo il dollaro. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,20%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,21% e a Londra l'indice Ftse100 si muove sulla parità con un -0,05%.

Ieri il presidente della Federal Reserve ha fatto intendere che aspettare troppo a lungo prima di alzare il costo del denaro potrebbe essere più dannoso. Gli investitori si muovono cauti nel giorno della Bce. Oggi la Banca centrale europea dovrebbe confermare la sua politica monetaria. Importante sarà seguire il governatore Mario Draghi che dovrà districarsi fra i delicati equilibri all'interno dell’Eurotower, con i falchi tedeschi sempre in agguato dopo che i dati sull’inflazione hanno messo in luce una ripresa dei prezzi nell’Eurozona.