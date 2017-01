Borse europee: avvio in moderato calo, attesa per il discorso della May

Valeria Panigada 17 gennaio 2017 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Apertura in moderato calo per le principali Borse europee. In avvio a Londra l'indice Ftse segna -0,22%, a Francoforte il dax scivola dlelo 0,28% e a Parigi il cac40 cede lo 0,32%. Gli investitori si muovono cauti in attesa del discorso del premier britannico Theresa May sul processo di Brexit. Rimanendo in Gran Bretagna, oggi verranno diffusi l’inflazione, vista in aumento a dicembre dall’1,2 all’1,4 annuo, e i prezzi alla produzione. Tra gli altri appuntamenti, l'agenda macro prevede l'indice Zew, che misura la fiducia degli investitori tedeschi. Questa mattina la Borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso (-1,5%), con l'indice Nikkei che è scivolato sotto la soglia dei 19mila punti, appesantita dal rafforzamento dello yen nei confronti del dollaro.