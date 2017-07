Borse europee: avvio in moderato calo all'indomani della Fed, focus su trimestrali

Valeria Panigada 27 luglio 2017 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto in territorio negativo, prendendo una pausa di riflessione dopo i recenti guadagni. In avvio a Francoforte l'indice Dax segna un -0,47%, a Parigi il Cac40 scivola dello 0,15% e a Londra il Ftse100 cede lo 0,11. Ieri sera la Federal Reserve ha lasciato i tassi di interesse fermi, come da attese. Nel comunicato diffuso al termine del Federal Open Market Committee, l'istituto centrale Usa ha smorzato le aspettative di un rialzo del costo del denaro nel breve termine mentre ha confermato le attese per una riduzione del bilancio a partire da settembre. La seduta odierna sarà movimentata da una nuova raffica di trimestrali societarie, tra cui Nokia, Bayer, Deutsche Bank, Total e Volkswagen.