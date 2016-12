Borse europee: avvio in moderato calo

Valeria Panigada 21 dicembre 2016 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Apertura in leggero calo per le Borse europee, dopo che ieri hanno chiuso in rialzo nel day-after l’attentato di Berlino, costato la vita a 12 persone, e l’uccisione dell’ambasciatore russo in Turchia. In avvio a Francoforte il Dax scivola dlelo 0,19%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,44% e a Londra l'indice Ftse segna un -0,24%.

Ieri gli indici EuroStoxx 50 e Dax hanno aggiornato i massimi del 2016, mentre negli Stati Uniti il Dow Jones è a un soffio dalla soglia dei 20.000 punti, livello mai toccato nella storia. Questa mattina i listini asiatici si sono mossi in ordine sparso con la piazza di Tokyo che ha chiuso in leggero ribasso (Nikkei -0,26%).

L'agenda macro di oggi prevede pochi spunti. Nel corso della prima parte della giornata l’appuntamento è con l’indicatore che misura il fabbisogno del settore pubblico in Gran Bretagna, mentre nella seconda focus sulla fiducia dei consumatori europei, vista stabile a -6 punti. Dagli Stati Uniti previsti gli aggiornamenti su vendite di case esistenti, attese in calo da 5,6 a 5,52 milioni, e scorte di petrolio.