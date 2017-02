Borse europee: avvio in leggero calo, attesa per audizione Yellen

Valeria Panigada 14 febbraio 2017 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza in leggero calo per le Borse europee. A Francoforte il Dax ha aperto con un -0,07%, a Parigi il Cac40 scivola dello 0,10% e a Londra l'indice Ftse100 cede lo 0,27%. Gli in vestitori si muovono cauti in attesa del discorso di Janet Yellen, numero uno della Federal Reserve, previsto questo pomeriggio davanti al Congresso americano. Ieri sera Wall Street ha chiuso su nuovi massimi storici, proseguendo i rialzi per la terza seduta consecutiva. Cautela invece sui listini asiatici, con la piazza di Tokyo che ha chiuso in calo di oltre 1 punto percentuale.