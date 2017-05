Borse europee, avvio di seduta positivo

Daniela La Cava 2 maggio 2017 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

E' un avvio di seduta positivo per i listini europei che riprendono le contrattazioni dopo il ponte del primo maggio. Nei primi istanti di contrattazioni il Ftse 100 avanza dello 0,39% a 7231,7 punti, mentre il Dax e il Cac40 salgono rispettivamente dello 0,32% a 12478,2 punti e dello 0,38% a 5287,2 punti. A livello macro da monitorare oggi gli aggiornamenti sull'indice Pmi delle principali economie della zona euro. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, alle 10 l’Istat pubblicherà il tasso di disoccupazione italiano, stimato in aumento dall'11,5 all'11,6 per cento, e un’ora dopo focus sull'indice europeo elaborato da Eurostat, visto in riduzione dal 9,5 al 9,4%. In serata verranno diffusi in Italia i dati sulle immatricolazioni di auto nuove per il mese di aprile.