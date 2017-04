Borse europee, avvio debole. Oggi riunione Bce

Daniela La Cava 27 aprile 2017 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Avvio all'insegna della debolezza per i listini europei che iniziano la seduta in calo. Nei primi minuti di scambi il Ftse 100 cede oltre lo 0,40% a 7259,5 punti, mentre il dax scivola a 12441,9 punti. In flessione in avvio anche il listino francese: il Cac40 lascia sul terreno lo 0,3% a 5272,5 punti. Tra gli appuntamenti di giornata nella zona euro la riunione della Banca centrale europea (Bce). Dall'incontro odierno non sono attese sorprese a livello di tassi, che dovrebbero rimanere invariati. Da monitorare le dichiarazioni del governatore Mario Draghi a partire dalle 14.30.

Tra le indicazioni macro di oggi i numeri sull'inflazione preliminare in Germania e i dati statunitensi su ordini di beni durevoli e le nuove richieste di sussidio di disoccupazione.