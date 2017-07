Borse europee, avvio d'ottava positivo. Occhi puntati su Bce e stagione utili Usa

Daniela La Cava 17 luglio 2017 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

La prima seduta della settimana prende il via in Europa in territorio positivo. Nei primi istanti di scambi prevalgono i segni più: a Londra il Ftse 100 sale dello 0,35% a 7.404, mentre il Dax e il Cac40 salgono rispettivamente dello 0,18% a 12.654,9 punti e dello 0,17% a 5.244 punti. L'attenzione dei mercati è già rivolta alla riunione di giovedì 20 luglio della Banca centrale europea (Bce), e in particolare alle parole che verranno pronunciate dal governatore Mario Draghi nel corso della conferenza stampa che segue l'annuncio sui tassi (attesi invariati). Si guarda in settimana anche alla stagione degli utili negli Stati Uniti: dopo i conti diffusi venerdì da alcune delle maggiori banche a stelle e strisce, si attendono i nuovi numeri trimestrali in calendario nel corso di questa ottava, tra cui quelli di Goldman Sachs e Morgan Stanley, ma anche Microsoft.