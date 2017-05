Borse europee, avvio cauto per i listini. Focus su inflazione Eurozona

Daniela La Cava 31 maggio 2017 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee inaugurano la nuova seduta all'insegna della cautela, dopo la debole chiusura di Wall Street e della Borsa di Tokyo. Nei primi istanti di contrattazioni i listini del Vecchio continente sono in cerca di una direzione: il Ftse 100 resiste alle vendite e mostra un moderato rialzo dello 0,13% a 7536,24 punti, mentre il Cac40 si muove poco sotto la parità a 5305,3 punti (-0,01%). A Francoforte il Dax sale invece dello 0,13% a 12615,5 punti.



A livello macro, l'agenda odierna vede in primo piano in mattinata il tasso di disoccupazione italiano e l’indice preliminare sull’andamento dei prezzi al consumo di Eurolandia. Nella seconda parte della seduta attenzione al Pmi Chicago e, in serata, al Beige Book, il report con la copertina avana sullo stato di salute della prima economia.