Borse europee attese poco mosse in avvio, a Piazza Affari attenzione a Enel e Atlantia

Valeria Panigada 12 maggio 2017 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee, Piazza Affari compresa, dovrebbero aprire l'ultima seduta della settimana in moderato rialzo o sulla parità, dopo che Wall Street ha chiuso in calo ieri sera e i listini asiatici per la maggior parte si sono mossi in territorio negativo questa mattina (la Borsa di Tokyo ha chiuso con un -0,40%). Gli investitori guardano al ricco calendario di dati macroeconomici e alle trimestrali delle società quotate. In Germania il Pil relativo al primo trimestre e l'inflazione ad aprile hanno centrato le attese del mercato, confermando il buono stato di salute dell'economia tedesca. In giornata sono attesi i dati su produzione industriale dell'Eurozona e poi inflaizone e vendite al dettaglio degli Stati Uniti. Intanto a Bari proseguono i lavori del G7 finanziario. Sul fronte societario continua la stagione delle trimestrali. Tra le società quotate a Piazza Affari si segnala l'appuntamento con i conti di Atlantia ed Enel.