Borse europee attese poco mosse in avvio, Piazza Affari in moderato rialzo

Valeria Panigada 8 febbraio 2017 - 08:34

MILANO (Finanza.com)

E' atteso un avvio di seduta poco mosso per le principali Borse europee, mentre Piazza Affari dovrebbe aprire in moderato rialzo, in scia ai guadagni di Wall Street ieri sera e della piazza di Tokyo questa mattina (il Nikkei ha chiuso con un rialzo di mezzo punto percentuale). L'attenzione degli operatori rimane rivolta al fronte politico, dove oggi è atteso il voto del parlamento britannico che dovrebbe autorizzare il premier Theresa May ad avviare le misure per l’uscita dall’Unione europea. Intanto in Francia si guarda all’avanzamento del partito conservatore di Marine Le Pen.

Tra gli appuntamenti di oggi, approda nell'Aula del Senato il Decreto legge salva banche. A livello societario in arrivo i conti di Mediobanca, mentre Azimut avvia il piano di acquisto azioni proprie sul 13% del capitale. Attenzione anche ai titoli energetici con il petrolio che mostra un calo delle quotazioni sui timori di un aumento delle scorte Usa.