Borse europee attese piatte in avvio dell'ultima seduta del 2016

Valeria Panigada 30 dicembre 2016 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le altre Borse europee dovrebbero aprire poco mosse, dopo una chiusura piatta di Wall Street. In un clima semi-festivo prima del fine settimana di Capodanno, i volumi di scambio saranno sottili con gli investitoriche guarderanno già al nuovo anno. Senza contare che le piazze di Frrancoforte e Londra oggi saranno aperte solo mezza giornata, chiudendo in anticipo. Questa mattina i listini asiatici si muovono misti intorno alla parità. La Borsa di Tokyo ha chiuso con un -0,16%.

L'agenda macro prevede anche oggi pochi spunti prima delle festività di fine anno. La settimana si chiude con il dato relativo l’inflazione spagnola, vista in aumento dello 0,9% annuo, e con il Pmi Chicago, stimato in calo da 57,6 a 56, punti.