Borse europee attese piatte in avvio, Piazza Affari in leggero rialzo

24 gennaio 2017

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta in leggero rialzo per Piazza Affari e sulla parità per le altre Borse europee, dopi i cali di ieri. Gli investitori rimangono cauti in attesa della decisione della Corte Suprema inglese sulla Brexit. Intanto in Asia preoccupano le misure protezionistiche di Donald Trump. Ieri il presidente americano ha ritirato ufficialmente gli Stati Uniti dall'accordo commerciale Trans-Pacific Partnership (TPP), ritenuto poco vantaggioso. Già nel suo discorso di insediamento, Trump aveva insistito sulle misure di protezionismo allo slogan di "American First", sia in politica interna sia in quella estera. In questo contesto, la Borsa di Tokyo ha chiuso in calo (-0,55%).

Tra gli altri appuntamenti, l'agenda macro di oggi prevede gli indici Pmi, che misurano il sentiment dei direttori degli acquisti della Zona euro. Nella seconda parte in arrivo i dati statunitensi relativi a Pmi manifatturiero, vendite di case esistenti e indice manifatturiero di Richmond.