Borse europee attese in rialzo, a Piazza Affari rimane alta attenzione su Generali e Intesa

25 gennaio 2017

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee, compresa Piazza Affari, sono previste in deciso rialzo in avvio di seduta, sulla scia dei guadagni di Wall Street con il Nasdaq e l'S&P500 su nuovi massimi storici. Gli investitori riacquistano fiducia verso il nuovo presidente americano Donald Trump e la sua capacità di azione. Positiva l'intonazione dei listini asiatici questa mattina. La Borsa di Tokyo ha terminato con un rialzo dell'1,4%, sostenuta anche dal buon dato macro sulla bilancia commerciale, che nel 2016 è tornata positiva per la prima volta dal 2010.

Numerosi gli spunti per Piazza Affari. Rimangono forti le speculazioni sul destino di Generali, dopo che ieri sera Intesa Sanpaolo ha confermato il suo interesse per la compagnia assicurativa e di star valutando possibili combinazioni. A questo riguardo, oggi a Milano la Consob riceverà i rappresentanti di Intesa Sanpaolo. Nell'agenda macroeconomica sono previsti fatturato e ordinativi dell'industria in Italia, mentre sul fronte politico è stata rimandata a oggi la sentenza della Corte Costituzionale sull'Italicum.

Tra gli altri appuntamenti, l'agenda macro di oggi prevede l’indice Ifo, che misura il sentiment degli operatori economici tedeschi, atteso in aumento da 111 a 111,3 punti. Nella seconda parte della giornata l'attenzione sarà rivolta Oltreoceano dove sono attesi i prezzi delle abitazioni (+0,4% mensile) e le scorte settimanali di greggio. Sul fronte corporate si segnala che oggi prenderà il via la stagione delle trimestrali in Italia, con i conti di Fca.