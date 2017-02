Borse europee attese in moderato rialzo, Piazza Affari positiva dopo conferma giudizio Moody's

Valeria Panigada 13 febbraio 2017 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

Le principali Borse europee, compresa Piazza Affari, dovrebbero aprire in moderato rialzo, dopo i recenti ribassi e sulla scia di una Wall Street positiva venerdì scorso. Anche questa mattina in Asia, la piazza azionaria di Tokyo ha chiuso sopra la parità (Nikkei +0,4%), dopo l'incontro tra il premier giapponese Shinzo Abe e il presidente americano Donald Trump, che ha disteso gli animi. Venerdì sera Moody's ha lasciato il rating sull'Italia invariato a Baa2, ovvero appena due gradini al di sopra della soglia in cui il debito perderebbe lo status di investment grade. Anche l'outlook, ovvero la prospettiva per il futuro, è rimasto invariato a negativo. In questo contesto oggi il Tesoro offrirà in asta BTp per un importo complessivo fino a 8,5 miliardi. Tra i pochi appuntamenti della giornata, attenzione alle nuove previsioni economiche della Commissione europea su crescita, deficit e debito nei paesi dell'Unione, che verranno pubblicate questa mattina. In arrivo anche il rapporto mensile Opec sul mercato del petrolio, che potrebbe muovere le quotazioni dell'oro nero.