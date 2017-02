Borse europee attese in calo, a Piazza Affari attenzione a Fca

Valeria Panigada 16 febbraio 2017 - 08:33

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le altre Borse europee dovrebbero aprire la seduta odierna in moderato calo, in scia alla debolezza dei listini asiatici. Questa mattina la Borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso di circa mezzo punto percentuale, sull'indebolimento del dollaro nei confronti dello yen e delle altre principali valute. Ieri sera Wall Street ha terminato gli scambi su nuovi massimi storici, beneficiando di indicazioni macro nell'insieme positive.

L'agenda macro di oggi prevede nel corso della mattina la bilancia commerciale italiana. In corrispondenza del giro di boa l’appuntamento è con le minute dell’ultima riunione della Banca centrale europea mentre nel pomeriggio riflettori puntati sui dati statunitensi sul mercato immobiliare e nuove richieste di sussidio di disoccupazione.

Tra i titoli, attenzione al comparto automobilistico che potrebbe muoversi in scia ai dati sulle immatricolazioni in Europa a gennaio, diffusi questa mattina.