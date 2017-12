Borse europee aprono sulla parità, scambi previsti ancora sottili

Valeria Panigada 27 dicembre 2017 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza piatta per le Borse europee, in scia a una sessione praticamente invariata per i listini asiatici con la piazza azionaria di Tokyo che questa mattina ha chiuso in progresso dello 0,08%. Gli investitori si muovono cauti in un clima ancora semi festivo in vista della fine dell'anno. In avvio a Francoforte il Dax sale dlelo 0,16%, a Londra il Ftse 100 segna un +0,07% e a Parigi il Cac40 rimane fermo sulla parità.Gli unici dati macro di rilievo di oggi giungeranno nel pomeriggio dagli Stati Uniti e riguarderanno le vendite di abitazioni in corso e la fiducia dei consumatori.