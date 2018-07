Borse europee aprono sulla parità, oggi in arrivo inflazione e Pil Eurozona

Valeria Panigada 31 luglio 2018 - 09:07

Partenza poco mossa per le principali Borse europee, in un mercato incerto che reagisce ai risultati societari e alle indicazioni macro. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,09%, a Parigi il Cac40 segna invece un -0,03% e a Londra l'indice Ftse100 rimane piatto con un +0,04%. Gli operatori si muovono cauti in attesa dei numerosi dati macro in arrivo oggi, tra cui spiccano gli aggiornamenti sull'inflazione e sul Pil nell'Eurozona, mentre sul fronte societario prosegue la stagione delle trimestrali.Intanto sale l'attesa per i prossimi annunci di politica monetaria da parte di Fed e BoE, in programma rispettivamente domani e giovedì. Questa mattina la Bank of Japan (BoJ) ha confermato la sua linea, come da attese, ma ha deciso di rendere la propria politica più flessibile, in merito alla definizione del target dei tassi di lungo termine. Dopo l'annuncio, la Borsa di Tokyo ha recuperato terreno chiudendo piatta (Nikkei +0,04%). La cautela è dettata anche dalle crescenti incertezze sui titoli tecnologici americani, con il Nasdaq che ieri ha chiuso in calo di oltre 1 punto percentuale per la terza seduta consecutiva, trascinando al ribasso Wall Street.