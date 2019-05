Borse europee aprono sulla parità in attesa dei dati sul lavoro Usa

Valeria Panigada 3 maggio 2019 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Leprincipali Borse europee hanno aperto sulla parità. Nei primi minuti di scambio a Francoforte il Dax segna un +0,08%, a Parigi il Cac40 è piatto con un -0,02% e a Londra l'indice Ftse100 sale dello 0,17%. Gli investitori rimangono cauti in attesa degli importanti dati sul lavoro americano, che verranno diffusi nel primo pomeriggio. Gli analisti prevedono una crescita dei posti di lavoro solida, pari a +190.000 unità, a fronte tuttavia di un rialzo dei salari orari, termometro dell'inflazione, di appena +0,1%. Attesa anche per la stima flash dell'inflazione nell'Eurozona. Intanto questa mattina l'azionario asiatico è stato poco mosso, complice l'assenza della Borsa di Tokyo e di quella di Shanghai, rimaste chiuse per festività, dopo la settimana del Golden Week in cui si è svolta anche la cerimonia per l'abdicazione dell'ormai ex imperatore del Giappone Akihito.