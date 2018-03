Borse europee aprono sulla parità in attesa dei dati sul lavoro Usa

Valeria Panigada 9 marzo 2018 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per le Borse europee, dopo i recenti rialzi. In avvio a Francoforte il Dax segna un -0,02%, a Parigi il Cac40 un -0,01% e a Londra l'indice Ftse100 sale dello 0,06%. Sui mercati sale l'attesa per i dati sul mercato del lavoro americano, in uscita nel primo pomeriggio. Ieri Wall Street ha chiuso in rialzo, sostenuta da una politica protezionista più blanda del previsto e dalla notizia di un incontro tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Intonazione positiva anche sui listini asiatici questa mattina, con la Borsa di Tokyo che ha chiuso con un +0,47%.dal fronte macro, oltre ai dati sul lavoro usa, si attendono gli aggiornamenti sulla produzione industriale di Francia, Spagna e Gran Bretagna.