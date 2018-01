Borse europee aprono sulla parità, in attesa degli indici Pmi

Valeria Panigada 24 gennaio 2018 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto poco mosse, dopo che ieri sera Wall Street ha chiuso mista (Dow Jones in calo, ma S&P500 e Nasdaq su nuovi record). In avvio a Francoforte il Dax segna un +0,06%, a Parigi il Cac40 scivola dello 0,07% e a Londra l'indice Ftse100 segna un -0,03%. Incertezza anche sui listini asiatici questa mattina con la piazza azionaria di Tokyo che ha terminato in ribasso dello 0,76%. Gli investitori si muovono cauti in attesa degli indici Pmi, in uscita oggi, e del meeting della Bce, in programma domani. La giornata degli eventi economico-finanziari vede proseguire a Davos il World Economic Forum, dove sono previsti gli interventi di Gentiloni, Merkel e Macron.