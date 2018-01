Borse europee aprono sulla parità dopo recenti rialzi

Valeria Panigada 15 gennaio 2018 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto questa prima seduta della settimana sulla parità, dopo i recenti rialzi. In avvio a Francoforte il Dax è fermo (0%), così come il Cac40 di Parigi, mentre a Londra l'indice Ftse100 segna un -0,02%. Intanto a Wall Street gli indici continuano a macinare record. Anche venerdì scorso i tre principali listini di New York hanno chiuso su nuovi massimi storici, sull'aspettativa che la nuova stagione delle trimestrali societarie giustifichi le forti valutazioni. Intonazione positiva anche per le piazze azionarie asiatiche, con la Borsa di Tokyo che questa mattina ha terminato con un progresso dello 0,26%.Pochi gli spunti macro di oggi, con la bilancia commerciale dell'Eurozona come unica indicazione prevista, complice la festività negli Stati Uniti con Wall Street che oggi rimarrà chiusa.