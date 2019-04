Borse europee aprono sotto la parità in attesa dei Pmi

Valeria Panigada 18 aprile 2019 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Partenza sottotono per le principali Borse europee, dopo i recenti guadagni. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,17%, a Parigi il Cac40 cede lo 0,21% e a Londra l'indice Ftse100 segna una flessione dello 0,13%. Gli investitori si muovono cauti in attesa degli importanti indici Pmi su manifattura e servizi e delle nuove trimestrali societarie. Si ricorda che oggi è l'ultima seduta prima della pausa delle vacanze di Pasqua.