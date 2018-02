Borse europee aprono sopra la parità

Valeria Panigada 16 febbraio 2018 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto quest'ultima seduta della settimana in territorio positivo, dopo i nuovi guadagni di Wall Street per la quinta seduta consecutiva. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,58%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,68% e a Londra l'indice Ftse 100 segna un +0,61%. Intonazione positiva anche sui listini asiatici questa mattina con la piazza azionaria di Tokyo che ha terminato con un progresso di oltre 1 punto percentuale (+1,19%), rassicurata anche dalla conferma di Haruhiko Kuroda alla guida della Bank of Japan (BoJ).La settimana si chiude sui mercati con l'attenzione rivolta ai dati macroeconomici e alle trimestrali societarie in calendario. In particolare, questa mattina sono previste le vendite al dettaglio in Gran Bretagna, mentre nel pomeriggio dagli Stati Uniti verranno diffuse alcune indicaizoni sul mercato immobiliare e la fiducia dei consumatori.