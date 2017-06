Borse europee aprono prima seduta di giugno in leggero rialzo

Valeria Panigada 1 giugno 2017 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno avviato gli scambi in moderato rialzo, in scia ai guadagni della piazza di Tokyo che ha inaugurato questa prima seduta del mese di giugno in deciso rialzo, lasciandosi alle spalle quattro sedute consecutive di leggeri cali. In avvio il listino di Francoforte segna un +0,09%, Parigi sale dello 0,12% e Londra guadagna lo 0,26%. A frenare gli entusiasmi però potrebbe essere il segnale di rallentamento, con il Pmi manifatturiero della Cina (calcolato da Caixin) che è scivolato a maggio sotto la soglia dei 50 punti, indicando una fase di contrazione. Sul fronte macro oggi è la giornata degli indici relativi il sentiment dei direttori degli acquisti (Pmi) del manifatturiero. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, focus anche sulla stima delle buste paga elaborata dalla Adp, antipasto in vista dei dati ufficiali in calendario domani.