Borse europee aprono positive, si aprono spiragli su commercio Usa-Cina

Valeria Panigada 28 novembre 2018 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per le Borse europee, in scia ai guadagni di Wall Street ieri sera e dei listini asiatici questa mattina, con Tokyo che ha guadagnato oltre 1 punto percentuale. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,41%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,39% e a Londra l'indice Ftse100 segna un progresso dlelo 0,48%. A sostenere gli scambi le speranze di un avvicinamento tra Stati Uniti e Cina sulla questione commerciale. In vista dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping nella riunione del G20, Donald Trump ha fatto sapere che c'è "una buona possibilità" che i due paesi riescano a raggiungere un accordo. Inoltre, Larry Kudlow, numero uno del Consiglio nazionale economico in Usa, ha riferito che la Casa Bianca sta "comunicando molto con il governo cinese su tutti i livelli".Tra gli appuntamenti si segnala l'indice Gfk sulla fiducia dei consumatori tedeschi e il Pil degli Stati Uniti relativo al terzo trimestre dell'anno.