Borse europee aprono positive, focus su Pmi

Daniela La Cava 24 luglio 2018 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

Per le principali Borse europee è una partenza positiva: a Francoforte il Dax sale dello 0,41%, mentre il francese Cac40 mostra una crescita dello 0,26 e l'indice inglese Ftse 100 oscilla sulla parità.Tra poco inizieranno a uscire alcuni dati macro di rilievo, in particolare la stima preliminare di luglio degli indici Pmi manifatturiero e servizi per le principali economie della zona euro. Da osservare anche la banca centrale turca che annuncerà la sua decisione sui tassi, con gli analisti che si attendono una stretta (consensus al 18,75%). Negli Stati Uniti e in Europa la stagione delle trimestrali prosegue a ritmo spedito: ieri a mercati chiusi sono arrivati i risultati di Alphabet (la holding a cui fa capo Google) migliori delle attese.