Borse europee aprono poco sotto la parità

9 febbraio 2018

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto poco sotto la parità, in un clima che rimane ancora teso dopo le vendite di ieri. In avvio a Francoforte il Dax segna un -0,09%, a Parigi il Cac40 scivola dello 0,39% e a Londra il Ftse100 cede lo 0,45%. Gli operatori cercano di limitare i danni dopo la nuova ondata di vendite che ha colpito ieri sera Wall Street e questa mattina il listino di Tokyo (-2,32%). La giornata sarà movimentata dai dati macro, in particolare la produzione industriale di Gran Bretagna e Italia.