Borse europee aprono poco mosse su nuovi dazi Usa-Cina nel secondo giorno di negoziati

23 agosto 2018

Partenza all’insegna della cautela per le principali Borse europee. In avvio a Francoforte il Dax segna un +0,02%, a Parigi il Cac40 sale dello 0,13% e a Londra l'indice Ftse100 è piatto con un +0,01%. Oggi sono ufficialmente entrati in vigore i nuovi dazi statunitensi sull'import cinese ed è arrivata la risposta dalla seconda economia globale con dazi sempre al 25%. Il tutto mentre proseguono i colloqui tra Cina e Usa per scongiurare un'escalation della guerra commerciale. Oltre ai possibili sviluppi sul fronte commerciale Usa-Cina, gli operatori aspettano l'avvio ufficiale, domani, del simposio di Jackson Hole con il discorso del presidente della Fed, Jerome Powell. Nei verbali dell'ultima riunione, pubblicati ieri sera, è emerso che diversi membri sono propensi di smettere di definire la politica monetaria della Fed accomodante. A livello macro, da monitorare l'aggiornamento sui Pmi servizi e manifattura delle principali economie della zona euro.