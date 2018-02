Borse europee aprono poco mosse, oggi l'Ecofin su conferma nomina De Guindos a vicepresidenza Bce

Valeria Panigada 20 febbraio 2018 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per le Borse europee, dopo che i listini asiatici si sono mossi in territorio negativo questa mattina, con la piazza azionaria di Tokyo che ha ceduto 1 punto percentuale. In avvio a Parigi il Cac40 sale dello 0,15%, mentre a Londra l'indice Ftse100 segna un -0%. Più tonica Francoforte dove il Dax guadagna lo 0,23%. Oggi riaprirà Wall Street dopo il lungo weekend festivo. A Bruxelles è prevista la riunione dell'Ecofin che raccomanderà al Consiglio europeo la nomina di Luis de Guindos alla vicepresidenza della Bce, così come deciso ieri dall'Eurogruppo. Intanto scoppia il caos in Lettonia dopo l'arresto per corruzione del governatore della banca centrale del paese e membro del Consiglio direttivo della Bce Imars Rimsevic.L'agenda macro di oggi prevede l’indice tedesco Zew, quello che misura il sentiment di 300 investitori della prima economia europea. Nella seconda parte l’appuntamento sarà con il sentiment dei consumatori di Eurolandia.