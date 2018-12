Borse europee aprono poco mosse, oggi è il giorno della Fed

Valeria Panigada 19 dicembre 2018 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per le Borse europee, in attesa della riunione della Federal Reserve che questa sera annuncerà la sua decisione di politica monetaria, a cui seguirà la conferenza stampa del governatore Jerome Powell. In avvio a Francoforte il Dax segna un +0,17%, a Parigi il Cac40 sale dello 0,31% e a Londra l'indice Ftse100 mostra un +0,13%. Cautela questa mattina sui listini asiatici, con Tokyo che ha chiuso gli scambi in ribasso dello 0,60% sui minimi da marzo scorso. A pesare è stato il debutto di Sofbank Corp (divisione della conglomerata SoftBank Group), il cui titolo è scivolato fino a -12%. Intanto sono giunte buone notizie dal fronte commerciale con l'ipotesi di un incontro a gennaio tra Usa e Cina per proseguire i colloqui ed evitare una escalation della guerra commerciale in corso.