Borse europee aprono poco mosse, oggi al via sanzioni in Iran

6 agosto 2018

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per le principali Borse europee, in attesa di sviluppi nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, dopo gli ultimi botta e risposta. In avvio a Francoforte il Dax segna un +0,05%, a Parigi il Cac40 sale dello 0,16% e a Londra l'indice Ftse100 mostra un +0,04%. Intanto oggi si attende l'annuncio da parte di Washington relativo alle sanzioni contro l'Iran, in seguito alla decisione del presidente Donald Trump, lo scorso maggio, di ritirarsi dall'accordo internazionale sul nucleare.