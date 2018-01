Borse europee aprono poco mosse in attesa di sviluppi sul shutdown Usa

Valeria Panigada 19 gennaio 2018 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto quest'ultima seduta della settimana sulla parità, dopo che ieri Wall Street ha chiuso in calo. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,12, a Parigi il Cac40 segna un +0,01% e a Londra l'indice Ftse100 un +0,02%. L'aumento dei rendimenti sui Treasury Usa e i timori per il cosiddetto shutdown a Washington, la cui scadenza per trovare un accordo è fissata a oggi, fanno scattare le prese di beneficio dopo la recente serie di record dei tre principali indici statunitensi e i guadagni di inizio anno sugli altri mercati. Questa mattina i listini asiatici si sono mossi in moderato rialzo, con la Borsa di Tokyo che ha chiuso con un progresso dello 0,19%, recuperando pate del terreno perso ieri.