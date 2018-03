Borse europee aprono poco mosse in attesa di sviluppi dazi e riunione Bce

Valeria Panigada 8 marzo 2018 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Partenza intorno alla parità per le Borse europee, in attesa di sviluppi sul fronte dazi da parte degli Stati Uniti e della riunione della Bce. In avvio a Francoforte il Dax è poco mosso con un +0,01%, mentre a Parigi il Cac40 sale dello 0,08%. A Londra l'indice Ftse100 segna un -0,09%. Intonazione positiva sui listini asiatici, con la Borsa di Tokyo che ha chiuso con un progresso dello 0,54% dopo gli ultimi sviluppi che riguardano il caso dei dazi doganali su acciaio e alluminio decisi da Donald Trump. Dazi che potrebbero risparmiare il Canada e il Messico e forse anche altri paesi, stando a quanto riferito dalla Casa Bianca. Oggi l'attenzione degli operatori sarà rivolta anche a Francoforte dove la Bce annuncerà la sua decisione di politica monetaria.