Borse europee aprono poco mosse in attesa della Fed

Valeria Panigada 13 giugno 2018 - 09:08

MILANO (Finanza.com)

Partenza cauta per le Borse europee in attesa della Fed che questa sera annuncerà la sua decisione di politica monetaria a cui seguirà la conferenza stampa del governatore, Jerome Powell. Gli analisti si aspettano un rialzo dei tassi di interesse, il secondo del 2018. In questo quadro a Francoforte il Dax è piatto con uno 0%, a Parigi il Cac40 sale dello 0,10% mentre a Londra l'indice Ftse100 scivola dello 0,11%. Questa mattina i listini asiatici si sono mossi in ordine sparso. La piazza di Tokyo ha chiuso con un moderato rialzo (+0,38%). Fed a parte, tra gli appuntamenti di oggi si segnala il dato sull'inflazione in Spagna e Gran Bretagna. In uscita anche l'aggiornamento su occupazione e produzione industriale nell'Eurozona.