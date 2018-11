Borse europee aprono poco mosse, focus su inflazione Ue

Valeria Panigada 30 novembre 2018 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Partenza all'insegna della cautela per le Borse europee, in vista dell'attesissimo incontro tra il presidente americano Donald Trump e la controparte cinese Xi Jinping, in occasione del G20 di Buenos Aires, in Argentina. I mercati sperano che l'incontro riuscirà a smorzare i timori sul rischio di una escalation della guerra commerciale. In questo clima, l'indice Dax di Francoforte ha aperto con un +0,06%, a Parigi il Cac40 sale dello 0,13% mentre a Londra l'indice Ftse100 segna un -0,10%.La giornata sarà movimentata anche da alcune importanti indicazioni macro, tra cui spicca l'aggiornamento sull'inflazione nell'Eurozona relativa al mese di novembre, che secondo gli esperti dovrebbe scivolare al 2,1% annuo.