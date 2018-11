Borse europee aprono poco mosse dopo inizio di settimana sprint

Valeria Panigada 27 novembre 2018 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Leprincipali Borse europee hanno aperto la seduta odierna appena sopra la parità, dopo i decisi guadagni di inizio ottava. A Francoforte il Dax sale dello 0,22%,a Parigi il Cac40 guadagna un +0,13% e a Londra l'indice Ftse100 segna un +0,09%. Una maggiore prudenza è dettata dalle ultime dichiarazioni del presidente americano Donald Trump sul commercio in vista dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping, in occasione della riunione del G20 a Buenos Aires, in Argentina. Trump ha detto che è "altamente improbabile" che la sua amministrazione decida di posticipare l'aumento dei dazi previsto dal 10% al 25% su prodotti cinesi per un valore fino a $200 miliardi, che dovrebbe diventare operativo il prossimo 1° gennaio. Spunti positivi giungono invece dall'Italia, con il governo più disposto ad andare incontro alle richieste Ue. Le ultime indiscrezioni vedono una possibile riduzione al 2,2% rispetto al 2,4%, con un taglio delle misure in manovra da 3,6 miliardi.