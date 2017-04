Borse europee aprono poco mosse all'indomani della Bce

Valeria Panigada 28 aprile 2017 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee hanno aperto poco mosse all'indomani della Bce che ha confermato la sua politica monetaria. Dall’Eurotower non sono arrivati per la verità spunti di rilievo in vista dell’incontro dell’8 giugno in cui saranno presentate le previsioni aggiornate su crescita e inflazione. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,23%, mentre a Parigi il Cac40 è piatto con un -0,10%. Sulla parità Londra dove l'indice Ftse 100 segna un +0,01%. Ieri sera Wall Street ha chiuso poco mossa e anche questa mattina sui listini asiatici è prevalsa la prudenza con la piazza di Tokyo che ha terminato in moderato calo (-0,29%). Gli investitori si muovono cauti, dopo l'euforia di inizio settimana e in attesa delle numerose trimestrali societarie che anche oggi movimenteranno la seduta. Numerosi spunti sono attesi anche dal fronte macro, tra cui il dato sull'inflazione nell'Eurozona e il Pil della Gran Bretagna.