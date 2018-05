Borse europee aprono poco mosse, Parigi debole dopo lettura deludente Pil

Valeria Panigada 30 maggio 2018 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Partenza incerta per le principali Borse europee che hanno aperto sulla parità, dopo i pesanti ribassi di ieri. In avvio a Francoforte il Dax segna un +0,08%, a Londra l'indice Ftse 100 scivola dello 0,13%, mentre a Parigi il Cac40 cede lo 0,57% dopo la revisione al ribasso del Pil. Nel primo trimestre del 2018 il Pil francese ha segnato, secondo la lettura preliminare, una crescita dello 0,2% rispetto ai tre mesi prima, la più bassa dall'autunno del 2016 e sotto il +0,3% previsto nella prima stima. A Madrid l'Ibex prova a reagire con un +0,20% in avvio.I mercati internazionali guardano alla crisi politica in Italia e alle tensioni interne in Spagna. Intanto da Oltreoceano giungono pressioni sul fronte commerciale. Secondo quanto riportano le maggiori agenzie di stampa internazionali, che citano una dichiarazione della Casa Bianca rilasciata ieri sera, l'amministrazione Trump intende proseguire sui dazi verso la Cina mettendo pressione in vista del terzo round di colloqui, previsto nel fine settimana.