Borse europee aprono piatte in attesa di sviluppi Usa-Cina

Valeria Panigada 8 gennaio 2019 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Le Borse europee aprono poco mosse in attesa di sviluppi sulle trattative commerciali tra Usa e Cina, in occasione del vertice vice ministeriale iniziato ieri e continuato nella giornata di oggi. In avvio a Francoforte il Dax segna un +0,10%, a Parigi il Cac40 sale dello 0,12% e a Londra l'indice Ftse100 è piatto con un +0,09%. Ieri sera Wall Street ha terminato in deciso rialzo, mentre questa mattina i listini asiatici si sono mossi in ordine sparso con Tokyo che ha chiuso in rialzo dello 0,82%, mentre Shanghai e Hong Kong sono negative.La giornata sarà movimentata anche da alcune indicazioni macro. Nel corso della mattina verranno diffusi gli indicatori di fiducia nell'Eurozona, mentre nel pomeriggio è attesa la bilancia commerciale degli Stati Uniti. Tra gli appuntamenti, si segnala che la Banca Mondiale, all'indomani dell'annuncio delle prossime dimissioni del presidente Jim Yong Kim, pubblicherà il rapporto sulle prospettive dell'economia globale.