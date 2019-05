Borse europee aprono piatte in attesa dell'arrivo di Liu He a Washington

Valeria Panigada 8 maggio 2019 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Leprincipali Borse europee hanno aperto sulla parità, dopo i recenti ribassi. In avvio a Londra l'indice FTse 100 scivola dello 0,07%, a Parigi il Cac40 è piatto con un -0,01% mentre a Francoforte il Dax sale dello 0,12%. Gli investitori rimangono cauti dopo i forti ribassi di Wall Street ieri sera, accompagnati da un forte balzo della volatilità, il cosiddetto indice della paura, che si è attestato al massimo dallo scorso 22 gennaio. E così questa mattina le vendite si sono trasferite sui listini asiatici (Tokyo ha chiuso con un -1,46%). A pesare sono i timori di un'escalation della guerra commerciale Usa-Cina, in attesa dell'arrivo a Washington del vicepremier cinese Liu He per proseguire le trattative ed evitare che venerdì scatti l'aumento dei dazi dal 10 al 25% sui prodotti cinesi, così come minacciato nei giorni scorsi dal presidente americano Donald Trump.