Borse europee aprono piatte, Londra fiacca nonostante rinvio Brexit

Valeria Panigada 11 aprile 2019 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Partenza poco mossa per le principali Borse europee. In avvio a Francoforte il Dax segna un +0,08%, a Parigi il Cac40 sale dlelo 0,45%, mentre a Londra l'indice Ftse 100 scivola dello 0,20%. La notizia relativa alla decisione del Consiglio europeo di rinviare la data sulla Brexit dal 12 aprile al 31 ottobre non solleva gli animi degli investitori. Si guarda piuttosto alle minute della Federal Reserve, che hanno indicato come sia aperta all'opzione di un rialzo dei tassi entro la fine dell'anno. Al momento, non è previsto tuttavia alcun cambiamento. Si tratta comunque di uno spunto negativo per l'azionario, che era quasi certo che quest'anno la Fed avrebbe fatto una pausa nel suo percorso rialzista dei tassi. Questa mattina i listini asiatici si sono mossi in territorio negativo, ad eccezione di Tokyo, che ha terminato la sessione in rialzo dello 0,11%.