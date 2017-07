Borse europee aprono miste, oggi focus su inflazione e trimestrali

Valeria Panigada 31 luglio 2017 - 09:05

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto miste intorno alla parità, in scia a una chiusura mista di Wall Street venerdì scorso e di movimenti incerti sui listini asiatici questa mattina con la piazza azionaria di Tokyo che ha chiuso piatta (Nikkei -0,01%). In avvio a Francoforte il Dax segna un -0,06%, a Parigi il Cac40 rimane fermo (0%) mentre a Londra l'indice Ftse100 sale dello 0,44%. La giornata odierna sarà movimentata da alcuni dati macro e dalle trimestrali societarie. In particolare attenzione al dato sull'inflazione in Europa che potrebbe condizionare la politica monetaria della Banca centrale europea. E dalla Bce oggi giungeranno le raccomandazioni ai Paesi dell'euro. Non mancheranno le trimestrali societarie.