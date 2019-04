Borse europee aprono miste intorno alla parità

Valeria Panigada 17 aprile 2019 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Partenza mista per le principali Borse europee. Nei primi minuti di contrattazione a Francoforte il Dax è piatto con un -0,04%, a Parigi il Cac40 è fermo con un +0,01%, mentre a Londra l'indice Ftse100 scivola dello 0,28%. Gli investitori si muovono cauti nonostante le buone indicazioni macro giunte questa mattina dalla Cina. Il paese del Dragone è cresciuto a un ritmo stabile nel primo trimestre dell'anno (Pil +6,4% su base annua), battendo le attese degli analisti che anticipavano un rallentamento del Prodotto interno lordo al livello più basso degli ultimi 27 anni, mentre la produzione industriale è balzata in avanti in maniera inaspettata e le vendite al dettaglio hanno confermato un aumento dei consumi interni, rassicurando gli operatori sullo stato di salute della seconda economia mondiale. Dopo i dati asiatici, la giornata sarà movimentata da diverse indicazioni, tra cui spicca l'inflazione dell'Eurozona relativa a marzo.