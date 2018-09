Borse europee aprono miste intorno alla parità

Valeria Panigada 3 settembre 2018 - 09:06

MILANO (Finanza.com)

Leprincipali Borse europee si muovono in ordine sparso intorno alla parità. In avvio a Francoforte il Dax scivola dello 0,19%, a Parigi il cac40 è piatto con un -0,09% mentre a Londra l'indice Ftse100 sale dello 0,40%. Gli operatori si muovono incerti risentendo delle tensioni commerciali con la possibile entrata in vigore di nuovi dazi Usa al 25% su 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi nei prossimi giorni. A questo si aggiunge la preoccupazione per alcuni paesi emergenti. L’Argentina sta attraversando una nuova crisi all’ombra del peso mentre la Turchia è alle prese con il collasso della lira. Senza contare l'incertezza che aleggia sull'Italia e sulle prossime mosse del governo giallo-verde. La giornata odierna sarà movimentata anche da alcune indicazioni macro, tra cui spicca la lettura finale dell'indice Pmi manifatturiero dei paesi europei e dell'intera Eurozona.