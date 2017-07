Borse europee aprono miste dopo stime Fmi, attenzione a dati macro e trimestrali

Valeria Panigada 24 luglio 2017 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Partenza mista per le Borse europee, dopo le nuove stime sulla crescita diffuse dal Fondo monetario internazionale (Fmi) e in scia alla debolezza dei listini asiatici questa mattina, con la piazza azionaria di Tokyo che ha chiuso in calo dello 0,60%. In avvio il listino di Francoforte segna un -0,10%, Parigi sale dello 0,33% mentre Londra scivola dello 0,15%. In attesa delle decisioni della Fed di mercoledì, in avvio di settimana gli occhi dei mercati saranno puntati sui dati macroeconomici e sulle trimestrali delle società quotate. Oggi è il giorno degli aggiornamenti relativi il Pmi, l’indice dei direttori degli acquisti, di zona euro e Stati Uniti. Inoltre, è prevista la riunione del comitato monitoraggio dell'accordo Opec sui tagli alla produzione di petrolio.