Borse europee aprono intorno alla parità, oggi l'Eurogruppo

Valeria Panigada 5 novembre 2018 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

LeBorse europee hanno aperto intorno alla parità, in un clima di prudenza dopo la chiusura negativa di Wall Street venerdì sera e dei listini asiatici questa mattina. La piazza di Tokyo ha chiuso con una flessione dell'1,55%, mentre Hong Kong cede oltre i 2 punti percentuali sui timori per le prospettive di crescita globale. L'indice Pmi servizi della Cina ha sofferto a ottobre un brusco rallentamento, scendendo al minimo degli ultimi 13 mesi a 50,8 punti, peggio dei 52,8 punti attesi dal consensus. Per quanto riguarda l'Europa oggi si riunisce a Bruxelles l'Eurogruppo che dovrà discutere della manovra italiana dopo la bocciatura da parte della Commissione europea. In questo contesto in avvio a Francoforte il Dax segna un +0,06%, a Parigi il Cac40 scivola dello 0,02% mentre a Londra l'indice Ftse100 mostra un -0,17%.