Borse europee aprono intorno alla parità, oggi il bollettino della Bce

28 dicembre 2017

MILANO (Finanza.com)

Partenza incerta per le Borse europee. In avvio a Francoforte il Dax segna un -0,02%, a Parigi il Cac40 mostra un +0,01% e a Londra l'indice Ftse100 sale dello 0,10%. A pesare sugli scambi il continuo rafforzamento dell'euro nei confronti del dollaro. Non aiuta nemmeno l'intonazione negativa della piazza azionaria di Tokyo che questa mattina ha terminato gli scambi in ribasso dello 0,56%.Tra gli eventi della giornata, si segnala la Bce, che, con la pubblicazione del Bollettino economico, aggiornerà alcune proiezioni relative all'Eurozona.