Borse europee aprono in territorio positivo, oggi i dati sul lavoro Usa

3 agosto 2018 - 09:05

Partenza positiva per le principali Borse europee. In avvio a Francoforte il Dax sale dello 0,27%, a Parigi il Cac40 guadagna lo 0,26% e a Londra l'indice Ftse100 segna un progresso dello 0,29%. I mercati guardano alle indicazioni in arrivo dagli Stati Uniti sul mercato del lavoro, con la pubblicazione del tasso di disoccupazione di luglio atteso in calo al 3,9% e il saldo delle nuove buste paga statunitensi nei settori non agricoli (non-farm payrolls) che dovrebbe attestarsi a +193mila rispetto a +213mila di giugno. L'agenda macro prevede anche l'indice Pmi servizi, dopo quello manifatturiero snocciolato nei giorni scorsi, e l'aggiornamento sulle vendite al dettaglio nell'Eurozona.